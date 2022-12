Le piscine di Como, già contate rispetto alle necessità del territorio, aumenteranno le tariffe del 20% dal 1° gennaio 2023, così come il palazzetto del ghiaccio.

Con una delibera del 30 novembre scorso, la giunta di Palazzo Cernezzi ha approvato il nuovo piano tariffario che riguarda il Centro sportivo di Casate con la piscina Conelli Mondini e lo stadio del ghiaccio, la piscina Sinigaglia e il Centro sportivo caduti di Nassyria.

La decisione dell’amministrazione, come si legge nella delibera, fa seguito alla richiesta di Csu (Como servizi urbani), che gestisce le strutture, di adeguare le tariffe in vigore “per permettere di fronteggiare gli importanti rincari delle utenze acqua, energia elettrica e riscaldamento fondamentali per permettere la migliore fruizione degli impianti”.

La richiesta è stata accolta in quanto – si scrive nella delibera – “le tariffe ad oggi applicate sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle praticate in impianti similari”.

Per fare qualche esempio, alla piscina Sinigaglia, per l’ingresso vasca intero per il nuoto libero si passerà dagli attuali 6,70 euro a 8 euro, mentre per il carnet 30 ingressi da 142,65 euro a 170 euro. All’impianto di Casate, l’ingresso singolo infrasettimanale al palazzetto del ghiaccio passerà da 4,50 a 5,50 euro, mentre l’abbonamento 10 ingressi interi da 40,25 a 48 euro.

La giunta ha dunque approvato le modifiche proposte al piano tariffario applicato da Csu nella gestione degli impianti sportivi, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023.