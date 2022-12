Furto aggravato e danneggiamento, due denunce tra sabato e domenica. Nei guai è finito un marocchino 31enne. Doppio intervento delle volanti della polizia di Como nel weekend. La prima chiamata è arrivata sabato mattina – ore 9.45 circa – dal supermercato Carrefour di viale giulio Cesare dove l’addetto alla vigilanza aveva notato un uomo nascondere un cartone di vino sotto ai vestiti. E poi alla cassa pagare soltanto una bottiglia di birra. Fermato dall’addetto l’uomo ha iniziato a inveire prima di uscire. Poi si è seduto fuori dal supermercato a bere. All’arrivo degli agenti dopo i controlli di rito è stato accompagnato in questura. E’ risultato senza fissa dimora e a suo carico aveva addirittura 35 alias. E’ stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Dalle verifiche è risultato che è uscito dal carcere di Trieste lo scorso luglio dove era detenuto per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri poi intorno alle 19 i poliziotti sono stati chiamati in via Leoni a Como. Una donna ha segnalato una persona che prendeva a calci le auto parcheggiate lungo la strada. Dopo aver fornito una descrizione dettagliata dell’uomo è stato rintracciato, ubriaco, poco distante in via Anzani. Una volta identificato è risultato essere lo stesso 31enne del giorno precedente.

In serata poi, alle 20.30, negli uffici di viale Roosevelt si è presentata una donna dichiarando di aver notato la sua auto – che era parcheggiata proprio in via Leoni – danneggiata. L’uomo è stato quindi nuovamente denunciato per danneggiamento e sanzionato per ubriachezza.