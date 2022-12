Bus turistici via da piazza Roma e nuovi posti auto per i residenti. Via libera dalla giunta cittadina al progetto esecutivo e all’accordo quadro finalizzato alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di una porzione di piazza Roma per realizzare posti auto ad uso dei residenti e contemporaneamente rimuovere dall’area gli spazi dedicati alla sosta dei bus turistici. L’importo dei lavori ammonta a 50mila euro.

Riqualificazione viale Innocenzo XI e via Barelli

Intanto a inizio mese sono partiti gli interventi di riqualificazione di viale Innocenzo XI e via Barelli. Nei lavori rientra la sistemazione dei marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche oltre a nuove infrastrutture stradali. Nel dettaglio saranno realizzati tre spazi per i bus turistici in viale Innocenzo XI, nell’area adiacente all’hotel. Per questo tipo di intervento la giunta comasca ha stanziato complessivamente 99mila euro. Il progetto rientra nella mini rivoluzione annunciata nei mesi scorsi dal sindaco della città Alessandro Rapinese, ossia l’addio ai bus turistici da piazza Roma e alle auto da piazza Perretta. “Stiamo valutando un riordino complessivo dei posti auto lungo viale Innocenzo XI – aveva spiegato il primo cittadino sulla riqualificazione dell’area e il contestuale addio ai pullman di turisti da piazza Roma – Finalmente non avremo più bus in giro per la città. Una volta fatti scendere i passeggeri, i pullman dovranno dirigersi in via Regina Teodolinda e posteggiare negli spazi dedicati. Così non impatteranno più sulla città”.

Il piano dell’amministrazione prevede infatti lo spostamento dei posti gialli – assegnati ai residenti – da piazza Perretta nella vicina piazza Roma, una volta liberata dai bus.