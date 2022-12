Calendario storico 2023 Comune di Como. Da domani, venerdì 23 dicembre 2022 sarà in distribuzione il calendario storico 2023, tradizionale omaggio del Comune di Como dedicato alla città. Il tema delle 14 immagini, sempre in bianco e nero, sono le vie e i quartieri di Como.

Tutte le fotografie sono state fornite gratuitamente dall’Editore NodoLibri di Como. La copertina è dedicata a una vista aerea della città di inizio Novecento, con l’asse del quartiere meridionale che conduce direttamente nel centro della città (via Milano in primo piano).

Sfogliando il calendario, scorrono le immagini delle vie e dei quartieri: Albate, Tavernola, Sagnino, Rebbio, Ponte Chiasso, Camerlata, Como via Borgovico, via Briantea, via Bignanico, Quartiere di San Giuliano, Lora, via Milano, via Garibaldi.

Il calendario storico è in distribuzione gratuita da venerdì 23 dicembre 2022 in Comune nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e, dopo Natale, in Biblioteca, in Pinacoteca, nelle librerie del centro città e negli Urp decentrati di Albate e Sagnino.