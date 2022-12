Furti in abitazioni in Canton Ticino, quattro arresti. La comunicano la polizia cantonale e la procuratrice pubblica Anna Fumagalli, che coordina l’inchiesta. Le persone fermate sono due italiani di 19 e 30 anni, un 19enne albanese e un 20enne rumeno. I quattro sono sospettati di avere messo a segno, negli scorsi mesi in Ticino e in particolare nel Luganese, numerosi furti in abitazioni.

A loro – spiega la polizia cantonale – si è giunti dopo la segnalazione di una cittadina che aveva notato dei movimenti sospetti in un giardino di un’abitazione privata. In breve tempo, il gruppo è stato fermato a bordo di un’auto da agenti della cantonale nel comune di Gentilino. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire strumenti da scasso (cacciavite, piede di porco, guanti, lampada frontale) e diversa refurtiva (denaro contante e gioielli). Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto aggravato, danneggiamenti e ripetute violazioni di domicilio.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’eventuale responsabilità degli arrestati in furti registrati nelle ultime settimane in Canton Ticino.