Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli lascerà i banchi del consiglio comunale di Como, dove siede all’opposizione. Passerà il testimone a Elena Negretti, già assessore nella giunta dell’ex sindaco Mario Landriscina. Ora tornerà a Palazzo Cernezzi come esponente della Lega.

“Per via dei gravosi impegni governativi, con l’inizio del nuovo anno, seppur con rammarico, mi dimetterò dal consiglio comunale di Como”, annuncia Alessandra Locatelli. Che aggiunge: “Dal giorno della mia nomina a ministro ho provato a conciliare l’attività consiliare con l’incarico che mi è stato affidato. Le responsabilità di governo però sono sempre maggiori e l’attività di mandato sempre più intensa”.

L’impegno a Roma

“La mia presenza a Roma e anche quella nelle altre regioni del Paese non mi consente di seguire con la dedizione e il tempo necessari l’attività del consiglio comunale – aggiunge il ministro per le Disabilità – Il mio, dunque, è un atto di responsabilità. Questo non significa che non seguirò più da vicino l’attività politica e amministrativa che riguarda Como: questa è la mia città e non smetterò mai di occuparmi dei miei concittadini e delle problematiche che verranno portate alla mia attenzione”.

L’avvicendamento

L’avvicendamento dovrebbe avvenire alla ripresa delle attività del consiglio comunale il prossimo anno. “Sono particolarmente soddisfatta che il testimone passi ad Elena Negretti – ha concluso Alessandra Locatelli – con la quale collaboro da tempo in sintonia e verso cui nutro molta stima. Negretti, tesserata con la Lega una volta concluse le ultime elezioni amministrative, potrà sempre contare sul mio personale sostegno e su quello della segreteria cittadina. Continueremo a dare risposte concrete ai cittadini e a lavorare, come abbiamo sempre fatto, per il bene della nostra città”.