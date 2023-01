Ceresio. Un nuovo battello spazzino è operativo nelle acque del Ceresio. Il natante, il BL2, sarà utilizzato per la pulizia del lago, ma anche per il monitoraggio delle coste in caso di incendi. A Lavena Ponte Tresa è stata “messa in acqua” l’imbarcazione.

“Con il nuovo battello spazzino – commenta il Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino – andiamo a rafforzare l’attività di pulizia e di monitoraggio delle acque del Ceresio. In questo modo il lago potrà assumere un carattere sempre più determinante nella promozione del territorio. Al momento il battello è ormeggiato a Lavena Ponte Tresa e, già in questi giorni, entrerà in funzione”.