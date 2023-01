Colpo in un negozio a Cernobbio, in via Matteotti, denunciati dalla polizia un uomo e una donna. I due, in base a quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della questura di Como, sono stati notati dalla cassiera del negozio in atteggiamento sospetto. I due si stavano avviando all’uscita come se non avessero nulla da pagare, ma sotto il giubbotto nascondevano alcune bottiglie di alcolici.

La cassiera li ha invitati a pagare la merce. Mentre l’uomo, un turco di 45 anni, avrebbe restituito la merce, la donna, una 41enne ungherese, avrebbe invece aggredito la dipendente del negozio, spintonandola e sputandole addosso prima di allontanarsi. Una collega ha chiamato il 112 e sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como. I poliziotti hanno identificato i due sospettati, con un complice che secondo le vittime li aspettava nel parcheggio.

Dopo gli accertamenti, la donna è stata denunciata per rapina impropria e l’uomo per tentato furto.