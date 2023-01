Una villa di fronte all’altra, non proprio vicini di casa – nel senso più stretto del termine – ma si guarderanno da una sponda all’altra del ramo comasco del lago (QUI l’articolo). A Laglio George Clooney, a Pognana Lario i Ferragnez. È delle scorse ore la notizia che vede protagonisti la nota influncer Chiara Ferragni, il marito, il cantante e presentatore Fedez, e il piccolo paese del Comasco che conta poco meno di 700 abitanti e che presto accoglierà la nota famiglia che ha scelto una lussuosa villa immersa nel verde come buen retiro. A due passi da Milano dove vivono e lavorano, una dimora – la cui valutazione si aggirerebbe attorno ai 5 milioni di euro – per trascorrere ore di relax e privacy in famiglia.

Regina e re dei social, la coppia aveva annunciato solo poche settimane fa una notizia che li vedeva protagonisti. In tanti hanno ipotizzato una nuova gravidanza ma in base a quanto rivela il settimanale Chi – che ha anticipato lo scoop – la novità potrebbe riguardare proprio la nuova casa. Negli scatti pubblicati si vede la famiglia – assieme ad alcuni collaboratori – svolgere un sopralluogo. Da quanto si apprende l’edificio sarebbe raggiungibile via lago o attraverso una strada pedonale. C’è chi pensa che addirittura possano trasferirsi a Pognana Lario per un po’ in attesa della nuova abitazione milanese in costruzione. L’acquisto lariano corona un sogno che la coppia non ha mai nascosto: quello, appunto, di una casa in riva al Lario.

Pognana e Laglio: scambio di battute tra i sindaci

“Sono i benvenuti” ha detto il sindaco del piccolo comune, Claudio Corbella, augurandosi di poter fare qualcosa insieme. E per la gestione dell’improvvisa notorietà aveva simpaticamente detto “chiederò consigli al mio collega Roberto Pozzi, sindaco di Laglio. Ormai un veterano nell’affrontare ogni anno la curiosità legata all’arrivo di Clooney e famiglia”.

“Corbella non ha bisogno di consigli – replica Pozzi – saprà cavarsela benissimo”. “Sono contento, ogni personaggio che sceglie i nostri paesi del lago fa da traino per altre personalità. In questo caso poi abbiamo due volti noti, attivissimi sui social, che si rivolgono a un target diverso – aggiunge Pozzi – abbiamo bisogno di giovani tra gli amanti del nostro territorio”. E per quanto riguarda l’organizzazione o i provvedimenti di sicurezza il primo cittadino di Laglio aggiunge: “Se sarà necessario il Comune di Pognana potrà emettere un’ordinanza simile alla nostra per non creare intralcio alla navigazione e quindi vietare alle imbarcazioni di stazionare nei pressi o avvicinarsi alla riva. Si tratta di misure per evitare potenziali situazioni di pericolo” dice infine Pozzi che chiude spiegando. “Non c’è competizione tra i due comuni siamo ben felici di questo ritorno d’immagine che fa da richiamo turistico per tutto il territorio”.