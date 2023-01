Cinque segnalazioni di molestie in dieci giorni sui bus, sempre della stessa linea. Allarme per la possibile presenza di un molestatore che prenderebbe di mira donne di diverse età sui mezzi del trasporto pubblico. Asf Autolinee, dopo i primi controlli si è attivata con i carabinieri di Como per valutare come affrontare la situazione.

Negli ultimi giorni, alcuni passeggeri della linea C40 Lecco-Como hanno segnalato la presenza di un uomo che, con scuse diverse, si sarebbe avvicinato ad altre passeggere in viaggio sul suo stesso autobus per poi importunarle e molestarle, anche fisicamente. Gli episodi sono stati segalati in particolare sulle corse delle prime ore del mattino, comunque abbastanza frequentate.

La notizia del presunto molestatore seriale è stata pubblicata dagli utenti anche sui social e si è diffusa rapidamente, con un passaparola tra i viaggiatori. Asf Autolinee conferma di aver ricevuto cinque segnalazioni di presunte molestie negli ultimi dieci giorni circa. Prese di mira in base alle prime informazioni donne di età diverse.

Sembra quasi certo, almeno stando ai primi accertamenti, che le diverse segnalazioni dei viaggiatori possano fare riferimento tutte a un unico, presunto molestatore. Un uomo che seguirebbe sempre lo stesso copione, prendendo di mira le donne in viaggio sulla sua stessa linea. Dell’uomo, gli utenti hanno dato anche una descrizione.

Dopo i primi controlli, Asf Autolinee si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Como e dovrebbe essere a breve formalizzata anche una denuncia. In accordo con i militari dell’Arma, già nei prossimi giorni dovrebbero essere effettuati controlli mirati e accertamenti per identificare il presunto molestatore e chiarire la situazione.