Quattro giovanissimi, due ancora minorenni, denunciati nel fine settimana dalla polizia con l’accusa di spaccio di droga. Due distinti interventi degli agenti delle volanti della polizia di Stato a Como, in via Nazario Sauro e in via Zezio, sono sfociati in denunce e sequestri di hashish e denaro contante. Altri due ragazzini non ancora 18enni sono stati segnalati per il possesso di sostanze stupefacenti.

Via Sauro

Entrambi gli interventi nel pomeriggio di sabato. In via Nazario Sauro, i poliziotti hanno controllato due ragazzi, un 18enne di Faloppio e un 15enne di uggiate Trevano, notati su una panchina in atteggiamento sospetto. Il minorenne aveva in tasca mezzo grammo di hashish. Il maggiorenne nascondeva oltre 10 grammi della stessa sostanza e 270 euro in contanti. Ha ammesso di aver appena venduto la dose al ragazzino. Gli agenti lo hanno portato in questura e hanno deciso di effettuare un controllo anche a casa del giovane. Nell’abitazione hanno scoperto e sequestrato due involucri con un totale di quasi 200 grammi di hashish e un bilancino di precisione. E’ stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Controllando il cellulare del presunto pusher, gli agenti hanno individuato i contatti di altri due sospetti spacciatori, un 17enne di Faloppio e un 21enne di Como. Le perquisizioni nelle abitazioni dei due hanno portato al sequestro nel primo caso di 85 grammi di hashish, 170 euro e un bilancino di precisione e nel secondo di 30 grammi della stessa sostanza. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Via Zezio

Nello stesso pomeriggio, in via Zezio i poliziotti hanno controllato due 16enni. Uno nascondeva 20 grammi di hashish e 200 euro in contanti. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Il coetaneo ha consegnato spontaneamente 10 grammi della stessa sostanza ed è scattata la segnalazione per uso personale.