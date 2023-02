Due adolescenti, fermati per un controllo in viale Lecco, si sono rifiutati di fornire i documenti e di mostrare il contenuto dello zaino agli agenti delle volanti della questura di Como. Uno dei due, come accertato poi dai poliziotti, nascondeva un coltello con la lama di 25 centimetri.

I due ragazzini, entrambi comaschi di 14 e 15 anni, sono stati portati in questura per essere identificati. Entrambi sono stati denunciati per resistenza. Il 14enne anche per oltraggio a pubblico ufficiale e per il porto abusivo del coltello scoperto dagli agenti nello zaino.