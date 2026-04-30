Spaccio di droga su un’auto a noleggio: arrestato dagli agenti della squadra mobile

Alla guida di un’auto a noleggio, si spostava tra parcheggi e aree isolate nella zona di Albavilla per consegnare la droga ai clienti. Il sospetto spacciatore è stato intercettato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Como. Dopo un pedinamento di alcune ore, i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato per un controllo l’uomo, un 22enne marocchino, irregolare in Italia ma domiciliato a Cabiate.

Il giovane è stato trovato in possesso di 520 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Nel vano portaoggetti dell’auto c’era una scatola di plastica con 12 dosi preconfezionate di cocaina del peso di 8 grammi. A casa del 22enne sono stati rinvenuti altri 1.160 euro in contanti. L’immigrato è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Processato oggi con rito direttissimo in tribunale a Como, ha chiesto i termini a difesa e tornerà in aula il 27 maggio. Nell’attesa il giudice ha disposto il divieto di dimora a Como e provincia.