Bloccato con droga, aggredisce gli agenti: arrestato 19enne tunisino

Fermato dalla polizia nella tarda serata di ieri per un controllo in via Cadorna a Como, un 19enne tunisino, regolare in Italia, è apparso particolarmente agitato e ha cercato di disfarsi di un involucro marrone, gettandolo sotto l’auto degli agenti. Recuperato, il sacchetto conteneva 21 grammi di hashish. Il 19enne, fatto salire sull’auto di servizio, ha iniziato a minacciare e insultare gli agenti, oltre che sputare e cercare di aggredire i poliziotti. E’ stato arrestato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Processato con rito direttissimo, ha l’obbligo di firma.