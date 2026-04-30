Dramma a Vico Morcote, bambino di due anni annega in una piscina

Dramma in Canton Ticino, a Vico Morcote: un bimbo di due anni è annegato in una piscina. La segnalazione alla Polizia cantonale è arrivata poco prima delle 14 alla Centrale comune d’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Sud, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Dopo aver effettuato le manovre di rianimazione, il piccolo è stato trasportato in ambulanza in ospedale, dove è purtroppo morto.

Per offrire supporto psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team, servizio di supporto specializzato negli interventi di supporto psicologico in questo tipo di urgenze.