E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese l’86enne che ieri sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Vertemate con Minoprio sulla statale dei Giovi.



In base a quanto ricostruito l’anziano era a piedi quando è stato investito – per cause ancora in corso di accertamento – da una vettura, poco prima delle 19. Per i soccorsi intervenute l’automedica, l’ambulanza e in volo si è alzato l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto il trasferimento, in codice rosso, al presidio di Varese dove è attualmente ricoverato in condizioni molto serie.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù. Alla guida dell’automobile un uomo, inevitabilmente sotto shock per quanto accaduto.



Visto l’orario e il luogo dello schianto, non sono mancate ripercussioni sul traffico per consentire rilievi e soccorsi.

La segnalazione dell’incidente è arrivata in procura a Como.