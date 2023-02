La crisi morde, i rincari pesano e le famiglie hanno bisogno di aiuto. Domande in aumento a Cantù per il Bonus nuovi nati. Forma di sostegno progettata e promossa dall’amministrazione e destinata ai genitori dei bambini venuti al mondo nel 2022 e residenti nella Città del Mobile.



“Abbiamo registrato un importante incremento delle domande di accesso, passando da 239 del 2021 alle 281 presentate nel 2022, a fronte di un numero complessivo di 287 nascite” spiega Isabella Girgi, assessore ai Servizi Sociali. “Numeri importanti, che indicano come questa misura incontri il favore delle famiglie e, seppur in piccola parte, possa supportare i neo genitori in un percorso complesso che coinvolge l’intero nucleo, sia sotto il profilo economico che psicologico”. Ha aggiunto. A finanziamento del premio nascita, il Comune ha stanziato per il 2022 70 mila euro, a fronte dei 50mila erogati l’anno precedente. “Se l’iniziativa non è certo una bacchetta magica, è però piena di valore simbolico e dimostra la vicinanza dell’amministrazione locale alle nuove famiglie”. Aggiunge Gabriele Maspero, consigliere comunale e promotore del Bonus Nuovi Nati.



L’Assessorato ai Servizi Sociali organizzerà, a questo scopo, una serie di attività e incontri destinati alle famiglie nell’ambito del progetto “Educare in Comune”.

Il primo appuntamento, “Liberi di Essere Creativi” si svolgerà domani alle 20.45 al Teatro San Teodoro con la partecipazione del pedagogista Daniele Novara. Mentre sabato 18 febbraio alle 11 nella sala 8 del Comune di Cantù in piazza Parini si svolgerà la cerimonia simbolica di consegna del Bonus a un campione rappresentativo di famiglie.