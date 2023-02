Variante della Tremezzina. A Griante potrebbe scattare a giorni l’accensione del semaforo che regolerà il senso unico alternato sulla Statale Regina. Non c’è una data al momento, potrebbe avvenire già dalla giornata di domani perché questa mattina è stato montato il semaforo intelligente che dovrà regolare il flusso sulla strada.

“In mattinata i tecnici incaricati hanno installato il nuovo semaforo – spiega il sindaco di Griante, Pietro Ortelli – Potrebbe entrare in funzione già a partire dalla giornata di domani”.

Il cantiere intanto è partito anche a Griante dove sarà realizzato lo svincolo Nord della nuova arteria. Il tratto interessato è lungo circa 120 metri.

L’ordinanza dell’Anas che istituisce il senso unico alternato prevede che il provvedimento resti in vigore fino al prossimo mese di giugno. Qualche timore per le possibili conseguenze sul traffico. Soprattutto in vista dell’avvio della stagione turistica. Lo stesso sindaco aggiunge infine. “Non so come potrà essere la situazione traffico tra un mese con la partenza della stagione turistica. Mi hanno anticipato che per il weekend di Pasqua il senso unico alternato dovrebbe essere sospeso e ripristinato il doppio senso di marcia per agevolare i flussi”. Poi Ortelli conclude: “Inoltre da Anas mi hanno riferito che nelle ore di punta e nei weekend saranno presenti i movieri a regolare il traffico”. Intanto a Griante prosegue l’allestimento del cantiere con le piazzole di servizio.