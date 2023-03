Intervento di soccorso intorno alle 10 a Como in via Torno in seguito a un incidente sul lavoro. In base a quanto è stato possibile ricostruire un giardiniere di 52 anni è scivolato lungo un costone per circa 6 metri.

Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio con gli specialisti del SAF (nucleo Speleo-Alpino-Fluviale) chiamati per il recupero dell’uomo poi trasferito in ospedale in codice giallo (quindi media gravità). Sono intervenuti anche gli agenti della questura di Como e – come da prassi in questi casi – i tecnici dell’Ats Insubria.