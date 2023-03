Dalle telecamere di sorveglianza, i residenti in un’abitazione di Como, nella zona di via Oltrecolle, hanno visto tutto in tempo reale. Hanno visto un uomo scavalcare il cancello di casa e poi entrare nell’auto parcheggiata in cortile. Hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Il ladro intanto. messo in fuga dall’antifurto della macchina, ha rubato il telecomando ed è scappato. Il sospettato è stato individuato e bloccato poco dopo dalla polizia, subito intervenuta. Ha cercato di scappare aggredendo anche gli agenti, ma è stato bloccato e arrestato.

Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti la notte scorsa, dopo la richiesta di intervento al 112. I residenti nell’abitazione hanno mostrato ai poliziotti delle volanti della questura di Como le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza istallate nella proprietà. Era stato ripreso un uomo, vestito di nero, con un cappellino e uno zaino che scavalcava il cancello, cadeva, si rialzava e poi entrava nell’auto in sosta per poi scappare poco dopo, rubando il telecomando per aprire il cancello.

E’ stata subito diramata la descrizione del sospettato, per avviare le ricerche. Poco dopo, una pattuglia della polizia ha individuato il presunto ladro a poca distanza, in via Oltrecolle. Aveva addosso il telecomando rubato poco prima. Ha provato a reagire, aggredendo i poliziotti. Ha colpito un agente con un pugno al petto. E’ stato bloccato e portato in questura. Nel tragitto ha danneggiato con calci e testate la vettura della polizia. Ha poi continuato a colpire gli arredi anche in questura, procurandosi ferite al viso. E’ stato necessario un intervento del 118.

L’uomo, un algerino di 41 anni, irregolare in Italia, con precedenti accuse per reati predatori e un decreto di espulsione del 4 marzo scorso del questore di Milano, al termine degli accertamenti è stato fermato con l’accusa di furto in abitazione, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.