Parcheggio selvaggio a Como, gli agenti della polizia locale e gli ausiliari della sosta scoprono e sanzionano in media 200 veicoli al giorno.

Il bilancio dei primi due mesi dell’anno delle attività della polizia locale di Como evidenzia una forte attenzione ai controlli per il rispetto delle regole, del Codice della strada come del nuovo regolamento di polizia urbana. Nel primo caso, sono oltre 7.500 le multe, circa 130 al giorno. Sono 129 invece le sanzioni per il regolamento di polizia urbana, più di due al giorno.

Le multe per divieto di sosta sono in assoluto le più numerose. Alle quasi 6mila violazioni degli agenti della polizia locale tra gennaio e febbraio si sommano le oltre 5mila degli ausiliari della sosta. In media dunque, 200 macchine ogni giorno trovate fuori dagli spazi appositi e sanzionate.

Giro di vite anche sul regolamento di polizia urbana. I vigili hanno effettuato 158 controlli nelle cosiddette “zone rosse”, le aree maggiormente sorvegliate del capoluogo. Tra i comportamenti sanzionati, 20 casi di consumo di alcolici in spazi pubblici, 3 artisti di strada senza autorizzazione, 4 conduttori di animali non in regola. I controlli hanno portato anche a 18 ordini di allontanamento e 7 contestazioni legate a possesso e spaccio di droga.

Gli agenti della locale sono sempre più impegnati anche in controlli di polizia giudiziaria. In due mesi si contano un arresto per rapina e resistenza e 12 denunce a piede libero.

Sul fronte della sicurezza stradale, il bilancio di gennaio e febbraio conta tra gli altri dati 9 casi di guida in stato di ebbrezza, 12 di eccesso di velocità e il ritiro di 15 patenti e 5 carte di circolazione. Sequestrati 42 veicoli senza assicurazione.

L’attività della polizia locale comprende anche i controlli su attività produttive e mercati. Un centinaio le ispezioni, con 15 violazioni accertate e 8 sequestri di merce venduta abusivamente.