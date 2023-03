Maggiorenne da meno di due ore, un giovane comasco è stato fermato nella notte dai carabinieri dopo che, con due amici minorenni, si sarebbe reso responsabile di un raid vandalico in via Garibaldi. Bidoni della spazzatura divelti e rifiuti gettati in strada, tavolini e ombrelloni rovesciati e danni all’esterno di un locale.

I carabinieri sono intervenuti poco prima delle 2 della notte scorsa. Un passante aveva chiamato il numero unico di emergenza 112 per segnalare la presenza di tre ragazzi che stavano facendo danni nella via. I militari dell’Arma hanno rintracciato e portato in caserma i tre sospettati, un 15enne di San Fermo della Battaglia, un 16enne residente nel capoluogo e un terzo comasco che il 10 marzo festeggia i 18 anni.

I tre sono stati portati in caserma e il maggiore è stato anche trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. Informata la procura di Como e il tribunale per i minorenni di Milano.