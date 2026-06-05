Frana di Civiglio: dopo la riapertura parziale della strada, conclusione dei lavori il 29 luglio

Via dei Patrioti riaperta due settimane fa con senso unico in direzione Civiglio dovrebbe vedere la conclusione dei lavori a fine luglio.

Con una determina pubblicata all’albo pretorio si annuncia la data del 29 luglio 2026.

Ancora quasi due mesi di pazienza, dunque, per i cittadini esasperati dopo la frana del 15 maggio 2024. La riapertura parziale dello scorso 21 maggio era arrivata proprio per cercare di ridurre progressivamente i disagi per i residenti.

Il termine degli interventi era inizialmente previsto per il 2 giugno scorso. Ma il cantiere ha accumulato un ritardo e l’apertura completa della strada dovrà attendere ancora, come aveva comunicato l’assessore all’Ambiente Michele Cappelletti, che in consiglio comunale aveva spiegato le motivazioni dello slittamento e aveva dettato i nuovi tempi.

“Il ritardo si è accumulato a causa delle condizioni metereologiche – aveva dichiarato l’assessore – oltre che alla necessità di adeguare puntualmente alcune lavorazioni alle effettive caratteristiche geologiche del versante che sono emerse in corso d’opera”.