Ubriachi colpiscono un taxi, avevano dei coltelli nascosti: denunciati un 19enne e un 17enne

La polizia di Como, nella notte, ha denunciato a piede libero per porto abusivo d’armi un 19enne russo residente a Villa Guardia ed un 17enne milanese. Il 19enne è stato inoltre sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Intorno alle 2, la sala operativa ha indirizzato una volante in Piazza Perretta per la segnalazione di un diverbio tra tre soggetti ed un tassista.

Al loro arrivo gli agenti hanno individuato l’autista del taxi, che ha spiegato agli agenti che tre persone, una 32enne rumena, un 19enne russo a bordo di un monopattino ed un 17enne milanese, lo avevano avvicinato pretendendo di salire con fare ostile, motivo per cui il tassista si era rifiutato di farli salire a bordo ed il 19enne, non accettando il rifiuto, aveva iniziato a prendere a pugni il paraurti del taxi.

Da un controllo dei tre, i poliziotti hanno trovato nel borsello del 19enne un coltellino e nella disponibilità del 17enne un coltello a serramanico. Entrambe le armi sono state sequestrate.

Portati in questura per ulteriori accertamenti, sono emersi i precedenti del cittadino russo in materia di invasione di terreni.

Il 19enne ed il 17enne sono quindi stati denunciati a piede libero per porto abusivo d’armi.