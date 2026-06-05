Como, sanzionati cinque “buttadentro”, allontanati per 48 ore dalla città

I controlli della polizia di Stato, in particolare del personale della Squadra Acque Interne, e della polizia locale di Como, hanno portato a sanzionare cinque “buttadentro”, a carico dei quali sono stati anche emessi altrettanti ordini di allontanamento, della durata di 48 ore. I cinque hanno violato il regolamento di polizia urbana che limita le attività di promozione e procacciamento di clienti per i servizi di taxi boat nelle aree più frequentate del centro cittadino. Due di questi cinque “buttadentro”, una cittadina irachena ed un cittadino pakistano, avevano già ricevuto un precedente ordine di allontanamento.

Il servizio, disposto dal questore di Como Filippo Ferri, ha riguardato tutta la zona che va dal pontile di Sant’Agostino in viale Lungo Lario Trieste fino all’ingresso dei giardini al Lago in via Lungolago Mafalda di Savoia.