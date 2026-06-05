Como, aggredisce un uomo in strada e poi gli agenti: 40enne tedesco arrestato dalla polizia

Aggredisce prima un uomo per strada e poi gli agenti intervenuti. Un 40enne tedesco, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Como per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. È stato, inoltre, denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, le volanti si sono recate in via Varesina dopo aver ricevuto la segnalazione di un soggetto molesto in strada.

Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il 40enne tedesco che stava aggredendo fisicamente un uomo tirandogli dei pugni alla nuca. Intervenuti subito, due poliziotti sono stati però aggrediti a loro volta con calci e pugni.

Gli agenti, con non poca difficoltà, sono riusciti ad immobilizzare l’uomo e a portarlo in questura, dove a suo carico sono emersi precedenti penali e di polizia. Il 40enne è stato quindi arrestato e denunciato.

Uno degli agenti coinvolti nell’intervento ha riportato un trauma al ginocchio ed al polso, con una prognosi di 10 giorni.