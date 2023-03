Infortunio fatale per un uomo di 83 anni ieri sera a Cermenate. In cui l’anziano ha perso la vita.

L’allarme è scattato intorno alle 20.30.

In base a quanto è stato possibile ricostruire sembra che stesse tagliando la legna nella zona verde di via Negrini, dove era arrivato già nel pomeriggio, quando è stato colpito da un tronco di grandi dimensioni. Inutili i soccorsi. In via Negrini è arrivata l’ambulanza e in volo si è alzato l’elisoccorso. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù. Il corpo della vittima, Antonio Percassi, è stato riaffidato alla famiglia.