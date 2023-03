Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio intorno alle 16.00 a Como in via Statale per Lecco per una caduta dalla moto. Coinvolte due persone una donna 38enne e un uomo 40enne. Si segnala un ferito lieve portato all’ospedale Valduce in codice verde. Sul posto gli agenti della questura, la polizia locale e – come detto – i vigili del fuoco. Sembra non vi siano altri mezzi coinvolti. Inevitabili disagi per la viabilità.