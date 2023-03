(ANSA) – SAN PAOLO, 27 MAR – La firma di oltre 20 diversi accordi tra Brasile e Cina è stata rinviata a data da destinarsi fintanto che il presidente Luis Inacio Lula da Silva possa andare a Pechino. Il capo di Stato brasiliano, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali, è ancora convalescente per una polmonite bilaterale e segue la prescrizione di riposo fatta dallo staff medico presidenziale. "Tutte le attività del governo brasiliano in Cina sono state sospese", ha riferito il ministro dell’Agricoltura, Carlos Favaro, che si trova già in Cina per una serie di riunioni con rappresentanti locali del settore. Lula avrebbe dovuto incontrare martedì a Pechino il suo omologo cinese Xi Jinping ma già sabato scorso un comunicato ufficiale rendeva noto che il viaggio era sospeso per il suo quadro clinico derivato da una polmonite. Lo stesso presidente Xi ha espresso solidarietà con Lula ribadendo la volontà di svolgere l’incontro in una "data opportuna" per entrambi i governi. "La data del prossimo viaggio rimane soggetta alla disponibilità dei cinesi", ha dichiarato al riguardo il ministro delle Comunicazioni, Paulo Pimenta. Lo stesso ministro ha riferito che Lula sta facendo cure di fisioterapia nella residenza presidenziale e che il quadro clinico registra "miglioramenti molto buoni". La Cina è il principale partner commerciale del Brasile e da sola rappresenta quasi la metà degli attivi della sua bilancia commerciale. I due Paesi mirano a siglare nuovi accordi nei settori agroalimentare, della scienza e tecnologia, dell’istruzione e della cultura così come sono in corso discussioni per un’eventuale adesione del Brasile alla ‘Belt and Road Initiative’. (ANSA).