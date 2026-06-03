Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere del Bassone è stato aggredito oggi da un detenuto di origine straniera all’interno di una sezione. Secondo quanto ricostruito, la violenza sarebbe scoppiata per futili motivi. Il recluso si sarebbe scagliato contro l’agente e sarebbero seguiti momenti di forte tensione nel reparto.
Nel tentativo di contenere l’aggressore e ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno della sezione, è intervenuto in ausilio un ispettore della penitenziaria, che ha riportato a sua volta lesioni. Entrambi gli agenti sono stati soccorsi.
A denunciare l’episodio è la segreteria territoriale Uilpa Polizia Penitenziaria di Como. “Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti – dichiara il sindacato – Quanto accaduto oggi a Como è l’ennesima dimostrazione che la polizia penitenziaria è lasciata sola a fronteggiare una gestione sempre più complessa e violenta delle sezioni detentive. Non è più tollerabile che il personale debba mettere a repentaglio la propria salute e incolumità ogni giorno per l’assenza di tutele adeguate e di un piano di intervento applicabile che garantisca chi opera nelle carceri”.
“Chiediamo misure strutturali – aggiunge la Uilpa – che restituiscano dignità e sicurezza a chi, con abnegazione, continua a garantire il proprio servizio nonostante le crescenti difficoltà”.
Aggrediti da un detenuto al Bassone, feriti due agenti della polizia penitenziaria
Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere del Bassone è stato aggredito oggi da un detenuto di origine straniera all’interno di una sezione. Secondo quanto ricostruito, la violenza sarebbe scoppiata per futili motivi. Il recluso si sarebbe scagliato contro l’agente e sarebbero seguiti momenti di forte tensione nel reparto.