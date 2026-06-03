Aggrediti da un detenuto al Bassone, feriti due agenti della polizia penitenziaria

Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere del Bassone è stato aggredito oggi da un detenuto di origine straniera all’interno di una sezione. Secondo quanto ricostruito, la violenza sarebbe scoppiata per futili motivi. Il recluso si sarebbe scagliato contro l’agente e sarebbero seguiti momenti di forte tensione nel reparto.

Nel tentativo di contenere l’aggressore e ristabilire l’ordine e la sicurezza all’interno della sezione, è intervenuto in ausilio un ispettore della penitenziaria, che ha riportato a sua volta lesioni. Entrambi gli agenti sono stati soccorsi.

A denunciare l’episodio è la segreteria territoriale Uilpa Polizia Penitenziaria di Como. “Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza ai colleghi feriti – dichiara il sindacato – Quanto accaduto oggi a Como è l’ennesima dimostrazione che la polizia penitenziaria è lasciata sola a fronteggiare una gestione sempre più complessa e violenta delle sezioni detentive. Non è più tollerabile che il personale debba mettere a repentaglio la propria salute e incolumità ogni giorno per l’assenza di tutele adeguate e di un piano di intervento applicabile che garantisca chi opera nelle carceri”.

“Chiediamo misure strutturali – aggiunge la Uilpa – che restituiscano dignità e sicurezza a chi, con abnegazione, continua a garantire il proprio servizio nonostante le crescenti difficoltà”.