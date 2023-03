Open day all’università dell’Insubria. Sabato le porte dell’ateneo si apriranno a Varese e a Como. Saranno presentate le lauree triennali e magistrali a ciclo unico. Due le novità del 2023: «Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità» in versione “Digitale integrato” e «Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro» abilitante alla professione di operatore sanitario in materia di igiene e sicurezza.



Dalle 9 alle 13 le aperture saranno rivolte alle aspiranti matricole nel Campus di Bizzozero, in via Monte Generoso a Varese, e nelle sedi di via Valleggio e di Sant’Abbondio a Como. Sono già oltre 1700 le prenotazioni, soprattutto tra gli studenti delle scuole superiori. Con quasi 12.700 studenti e 420 docenti, l’Università dell’Insubria – nata 25 anni fa – offre oggi 23 corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di cui uno con possibilità di doppio titolo, e oltre 600 posti in mobilità internazionale. L’offerta formativa si completa con le 14 lauree magistrali, 8 corsi di dottorato di ricerca, 10 master e 20 scuole di specializzazione.



Secondo i dati dall’Istat: a un anno dal conseguimento del titolo trovano lavoro il 79,7% dei laureati triennali dell’Insubria (la media nazionale è del 74,5%) e l’87,4% dei laureati magistrali (a fronte di una media nazionale 74,6%). Due dunque le novità per il prossimo anno accademico che verranno presentate durante le giornate di orientamento. La prima, nell’ambito del corso di Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità. E’ stato rinnovato con uno sguardo alla sostenibilità e con didattica in modalità mista, cioè un terzo in presenza e due terzi a distanza, con lezioni serali e il sabato mattina, con la possibilità di distribuire l’impegno in quattro anziché tre anni.

L’altra novità riguarda le professioni sanitarie: il corso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, abilitante alla professione. Obiettivo è formare la figura dell’operatore sanitario responsabile delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.