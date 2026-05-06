Donna di 74 anni investita da un’auto a Lenno. Trasportata in elicottero a Varese

Una donna di 74 anni è stata investita da un’auto questa mattina attorno alle 9 sulla statale Regina, in località Lenno, nel comune di Tremezzina. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Nell’impatto, la donna ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi. Immediato l’intervento di ambulanza e automedica ed è stato poi chiesto anche l’invio dell’elicottero del 118. La donna, dopo le prime cure è stata trasportata all’ospedale di Varese e avrebbe fratture alle gambe e a una spalla. Gli agenti della stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali da una vettura condotta da una donna di 34 anni che viaggiava da Sala Comacina verso Menaggio. Ripercussioni sul traffico, già abitualmente congestionato nell’area della Tremezzina.Una donna di 74 anni è stata investita da un’auto questa mattina attorno alle 9 sulla statale Regina, in località Lenno, nel comune di Tremezzina. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Nell’impatto, la donna ha riportato ferite e traumi purtroppo gravissimi. Immediato l’intervento di ambulanza e automedica ed è stato poi chiesto anche l’invio dell’elicottero del 118. La donna, dopo le prime cure è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Varese. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Ripercussioni sul traffico, già abitualmente congestionato nell’area della Tremezzina.