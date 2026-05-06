Blevio, nuovi aiuti da Milano dopo l’alluvione di settembre

Sono passati ormai otto mesi dalla violenta alluvione che a settembre scorso ha messo in ginocchio Blevio come altre zone della provincia di Como. E così, per rispondere all’emergenza, a Blevio è operativa la colonna mobile Enti locali coordinata dall’Anci.

Blevio, è operativa la colonna mobile Enti locali

Il personale, arrivato da Milano, resta in servizio in via preliminare per due settimane, articolate su turni di cinque giorni lavorativi. Il contingente impiegato a Blevio affianca l’ufficio tecnico e amministrativo del Comune e, nel concreto, si occupa di somme urgenze, pratiche di concessione contributi, rilevamento danni e assistenza logistica.

Blevio resta uno dei Comuni più colpiti dal maltempo: strade come fiumi, sassi e detriti hanno isolato intere frazioni. Il fango nelle abitazioni ha lasciato un segno indelebile e ricorda ancora quei giorni difficili. Si ripiomba nella paura quando le precipitazioni si fanno più intense, ma intanto a Blevio procedono i lavori di messa in sicurezza. Nel piccolo paese affacciato sulla sponda orientale del Lago di Como si contano danni per milioni di euro e ancora 50 sfollati tra le alluvioni del 2021 e del 2025. E ora a supporto, arrivano da Milano altri uomini della protezione civile. Un supporto tecnico-amministrativo a disposizione del Comune di Blevio, fondamentale – come ricordato già negli scorsi mesi dal sindaco Trabucchi – per far fronte alle conseguenze delle ultime alluvioni e affrontare questioni burocratiche che da solo, un piccolo Comune, fatica a portare avanti.

Lo scorso marzo, inoltre, erano stati gli uomini della protezione civile, arrivati a Blevio da Milano e da Roma, a fare il punto sullo stato di attuazione delle opere dopo il violento maltempo di settembre 2025. L’auspicio ora è che questo supporto possa essere prolungato.