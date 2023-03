Alla scuola media Parini di Como, la cui scala di ingresso è sbarrata da un anno, i lavori di ripristino sono finalmente alle porte. Progetto concluso, a maggio sarà predisposta la variazione di bilancio e quindi potrà partire l’intervento. A dirlo l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Como, Maurizio Ciabattoni che ha incontrato oggi i dirigenti degli istituti comprensivi della città per fare il punto sui cantieri in corso o da avviare. Progetti chiusi e opere pronte a partire anche per i cancelli della primaria di via Fiume e via Isonzo. In quest’ultimo edificio previsto tra maggio e giugno anche il rifacimento della copertura. Più volte nel corso degli anni documentate infiltrazioni. In questo caso i lavori dovrebbero poi chiudersi tra luglio e agosto.

Ponteggio di via Perti rimosso per la metà di maggio

In centro città un aggiornamento importante riguarda la primaria di via Perti dove ormai da oltre un anno è presente un ponteggio sulla facciata. “Sono arrivati i frontalini decorativi della gronda – spiega ancora Ciabattoni – prevista per la prossima settimana la posa in opera, il ponteggio dovrebbe essere rimosso per la metà di maggio. Ci auguriamo poi di poter predisporre tutto il resto, visto che le transenne sono presenti anche dentro la scuola, al fine di restituire ai bambini e al personale spazi idonei”.

Prevenzione incendi

Infine il capitolo lavori legati alla prevenzione incendi. “Si procede a ritmo spedito in via Mognano a Sagnino” conferma l’assessore annunciando lavori in estate. E sempre in via Mognano è in programma anche l’ampliamento dell’edificio, la prossima settimana sono previste le indagini geologiche e geotecniche del nuovo corpo destinato ad aula didattica.

Per la prevenzione incendi si procede anche alla scuola dell’Infanzia e al Nido di via Zezio, attesa la progettazione per maggio. Nello stesso ambito si procede infine alla Ugo Foscolo di via Borgovico, dove peraltro è arrivato l’ok della commissione paesaggio per la nuova scala d’emergenza esterna, ora la parola passa alla soprintendenza.