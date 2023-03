(ANSA) – ROMA, 31 MAR – "Massimiliano è per me prima di tutto un amico, persona capace, onesta, amministratore puntuale alleato leale su cui si può fare affidamento a ogni livello". Così la premier Giorgia Meloni nel suo intervento in videocollegamento al comizio di chiusura della campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia a Udine, sottolineando che "ha cominciato a fare politica a 15 anni come me, non so se come me si chiede chi gliel’ha fatto fare…".Fedriga "ama la sua gente e lavora ogni giorno per il suo territorio. La sua storia, come la mia, è una storia semplice, come il titolo del suo libro – sono preparatissima" e "descrive molto bene la nostra idea di cosa sia un politico cioè una persona che non ambisce a essere niente di diverso da quello che è e che è stato, che vuole rimanere sé stessa". (ANSA).