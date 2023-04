“Un punto pesantissimo contro una formazione forte e solida”. Parole di mister Moreno Longo, allenatore del Como, dopo il pari interno contro il Genoa. “Non era facile riprendere in mano la partita dopo essere andati sotto di due reti. Ma con carattere, impegno e veemenza la squadra è stata brava a raggiungere gli avversari in un secondo tempo in cui siamo stati sicuramente più propositivi. Il Como ha avuto il merito di trovare coraggio e ha aperto quelle linee di passaggio che nella prima parte erano chiuse. Nel finale abbiamo avuto quel coraggio e quella liberta mentale che non è facile avere in una situazione di classifica come la nostra. A volte bisognerebbe essere più spavaldi, ma non è facile”.

“Abbiamo ottenuto un punto che è pesantissimo soprattutto se si pensa al percorso complessivo di questa squadra” ha spiegato ancora l’allenatore dei lariani. “Un Como che è riuscito a fare un filotto importante e a risalire in classifica; il che non era scontato. Cosa ha fatto la differenza? L’aspetto mentale, la voglia di raggiungere l’obiettivo. In casa riusciamo ad esprimerci nel modo migliore rispetto alle sfide in trasferta, anche se, escludendo la partita di Venezia, nelle uscite lontano dal Sinigaglia abbiamo generalmente ben figurato”.

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, dal canto suo ha sottolineato: “Sono ovviamente amareggiato per questo pari; dispiace non essere riusciti a tornare a casa con il bottino pieno. Avevo purtroppo alcuni giocatori che in settimana non erano stati bene e che si sono messi comunque a disposizione, cosa che non ci ha aiutato. E poi è giusto dare merito al Como, che sul 2-0 per noi ha lavorato bene per raggiungere il pareggio. I lariani ci hanno messo in difficoltà: sicramente dovrò riguardare bene la nostra partita”.

Gol di altissimo peso specifico per l’attaccante Leonardo Mancuso. “Grazie al nostro carattere abbiamo ripreso la partita; non era facile dopo essere finiti sotto di due gol. Invece abbiamo iniziato a spingere, creando molto, e nel finale siamo stati anche vicini a segnare la terza rete. Sicuramente un bel test per noi: abbiamo ancora una volta dimostrato che questo Como può lottare contro qualunque avversario”.

Patrick Cutrone torna di corsa a centrocampo dopo aver segnato la rete del momentaneo 1-2 (foto Roberto Colombo)

L’abbraccio prima del match tra mister Moreno Longo e Alberto Gilardino (foto Roberto Colombo)