Il Como agguanta un pareggio al Sinigaglia contro il Genoa. Una partita in cui i lariani, sotto per 0-2, hanno avuto il merito di recuperare grazie alle reti di Patrick Cutrone e Leonardo Mancuso. Una prova di carattere dei lariani, che erano reduci dal poco confortante match perso allo stadio Sant’Elena contro il Venezia. Quando la sfida sembrava compromessa, i padroni di casa hanno avuto il merito di mettere carattere e determinazione, strappando così un pari importante contro una delle formazioni più in forma del campionato di serie B.

In uno stadio gremito di tifosi (davanti a 6.576 spettatori, compreso il cantante Francesco Baccini, di fede genoana) la truppa di mister Moreno Longo ha conquistato un punto di alto peso specifico, anche alla luce dei passi falsi di altre formazioni della seconda parte della classifica: hanno infatti perso il Venezia, il Perugia, l’Ascoli, il Cittadella e il Benevento (quest’ultimo nello scontro diretto con la Spal). I campani ora sono ultimi in graduatoria, scavalcati dal Brescia, tornato al successo allo stadio Rigamonti (1-0 contro la Ternana).

In graduatoria il Como è ora 11esimo alla pari con la Ternana a 40 punti. Nel prossimo turno la formazione di mister Moreno Longo è attesa dalla trasferta di Bari: pugliesi con il morale alto dopo la vittoria esterna a Bolzano contro il SudTirol per 1-0.

La cronaca del match. Sono stati gli ospiti a passare in vantaggio al 23′ del primo tempo con Strootman, che ha sfruttato al meglio un errato disimpegno di Gomis, portiere del Como. La rete dello 0-2 è arrivata poi al 12′ della ripresa ed è stata firmata da Coda.

I lariani, però, hanno avuto il merito di non abbattersi, hanno aumentato la pressione offensiva, e 6 minuti dopo hanno accorciato le distanze con Cutrone. Poco prima, peraltro, i padroni di casa si erano visti cancellare un rigore dal Var per fuorigioco. La rete del definitivo pareggio è arrivata a pochi minuti dal fischio finale, al 43′ con Mancuso.

Un punto guadagnato contro una squadra di vertice è un segnale importante per la squadra e per i tifosi. Prossimo impegno in calendario, come detto, la trasferta di Bari sabato 15 aprile alle 14.