Frosinone a +6 dal Genoa, Como undicesimo in classifica alla pari con la Ternana, a sei lunghezze di distanza dai playoff e a quattro dalla zona playout. Il centro della classifica di serie B si conferma come sempre compatto dopo la 32esima giornata. Per gli azzurri il turno è andato in archivio con il confortante pari interno contro il Genoa, seconda forza del campionato (QUI la cronaca del match). Allo stadio Sinigaglia, con gli ospiti in vantaggio per 2-0, i lariani hanno avuto il merito di recuperare grazie alle reti di Patrick Cutrone e Leonardo Mancuso e nel finale hanno anche sfiorato il gol che avrebbe portato ad un clamoroso successo. Una prestazione convincente in vista della trasferta di Bari, con i biancorossi terzi in classifica e con il morale alto dopo il successo esterno a Bolzano con il SudTirol.

Tra gli altri risultati della 32esima giornata spicca il ritorno al successo del Brescia con la Ternana (1-0 allo stadio Rigamonti) e la vittoria della Spal in trasferta a Benevento (1-3). Risultato che ha portato alle dimissioni di mister Roberto stellone, che sarà sostituito da Andrea Agostinelli. Hanno poi vinto, oltre alle squadre già citate, il Parma a Cittadella (1-0), il Modena a Perugia (1-0) e la Reggina contro il Venezia.

Il prossimo turno, discorso che vale da qui alla fine della regular season, si presenta ancora una volta con una serie di gare ad alto peso specifico. Il Como, come detto, sabato prossimo alle 14 sarà impegnato a Bari. In ottica salvezza, ci saranno gli scontri diretti Cosenza-Cittadella e Spal-Brescia. Per quanto riguarda le formazioni di vetta, il Frosinone sarà ospite del Cagliari, mentre il Genoa riceverà il Perugia.

I risultati della 32esima giornata

Benevento-Spal 1-3, Brescia-Ternana 1-0, Cittadella-Parma 0-1, Como-Genoa 2-2, Frosinone-Ascoli 2-0, Perugia-Modena 0-1, Reggina-Venezia 1-0, SudTirol-Bari 0-1, Pisa-Cagliari 0-0, Palermo-Cagliari 0-0

Classifica

Frosinone 66 punti, Genoa 60, Bari 56, SudTirol 52, Reggina 48, Cagliari e Parma 47, Pisa 46, Palermo 43, Modena 42, Como e Ternana 40, Ascoli 39, Venezia, Cittadella e Cosenza 36, Perugia 34, Spal 32, Brescia 31, Benevento 29

Prossimo turno

Venerdì 14 aprile Modena-Parma (ore 20.30)

Sabato 15 aprile Ascoli-SudTirol, Bari-Como, Benevento-Reggina, Cosenza-Cittadella, Genoa-Perugia, Spal-Brescia, Venezia-Palermo (ore14), Cagliari-Frosinone (ore 16.15)

Domenica 16 aprile Ternana-Pisa (ore 16.15)