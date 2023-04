Cinghiali e ungulati in provincia di Como spesso distruggono campi e prati, rompono recinzioni o sconfinano sulle strade, con il rischio di causare pericolosi incidenti.

Ieri sera è accaduto un episodio decisamente più raro, ma altrettanto inquietante: un uomo è stato attaccato da due animali selvatici, probabilmente – stando a quanto raccontato ai soccorritori – due cinghiali.

E’ successo a Como. Non in centro città, ma all’interno del parco Spina Verde. Una vasta area protetta sopra Como, raggiungibile con un’escursione a piedi.

Attorno alle 20 e 30, ieri sera, i vigili del fuoco sono intervenuti vicino alle trincee della Spina Verde per rintracciare e salvare un uomo di 34 anni, scappato all’attacco di due animali selvatici – “forse cinghiali”, specificato i soccorritori, basandosi sul racconto del malcapitato.

L’uomo è stato trovato spaventato ma in buone condizioni, arrampicato su una pianta a tre metri d’altezza. E’ stato portato in salvo dai vigili del fuoco.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla convivenza, non sempre facile, con i cinghiali, che in provincia di Como da anni si riproducono a ritmi maggiori, intaccando campi e coltivazioni e, in alcuni casi, rappresentando anche un pericolo per l’uomo.