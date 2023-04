Più di 330mila veicoli in transito dall’inizio di aprile a oggi sulla statale Regina e una previsione per il mese di maggio di numeri in ulteriore crescita. Dati diffusi dalla polizia locale di Tremezzina al termine di un ponte del 25 aprile da tutto esaurito sul Lario e in una giornata nuovamente all’insegna del caos sulla strada del lago.

L’ennesimo imprevisto – nel caso di oggi una roulotte incastrata a Sala Comacina – ha mandato in tilt la viabilità sulla Regina, in particolare nell’area della Tremezzina. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per recuperare il mezzo e la viabilità si è paralizzata in entrambe le direzioni. Code chilometriche, proseguite per ore, a peggiorare una situazione già difficile sulla strada del lago.

“Gli agenti della polizia locale sono intervenuti subito – spiega il comandante, Massimo Castelli – Inevitabilmente però si sono verificate code in entrambe le direzioni. Il traffico anche oggi era già intenso e, non essendo una giornata festiva, dobbiamo fare i conti anche con i mezzi pesanti”.

Esattamente come accaduto lunedì scorso, la giornata peggiore dell’intero ponte del 25 aprile sul fronte traffico per la statale Regina. “Il 24 sono transitati 15.306 veicoli – spiega Castelli – Non è un record, nelle vacanze pasquali abbiamo avuto dati maggiori. La concomitanza tra il via libera al transito dei mezzi pesanti e i turisti in movimento per il ponte però è stata esplosiva. Il 25 aprile, giornata festiva, con 14.852 veicoli ma senza il traffico pesante e lavorativo la situazione è stata sotto controllo”.

I numeri dei veicoli in transito sono in costante crescita. A gennaio il totale ha sfiorato quota 225mila, a febbraio ha superato quota 248mila. A marzo il numero complessivo ha raggiunto il dato di 328mila. Dato già superato nel mese di aprile. “Per maggio il totale supererà quasi certamente quota 350mila – conclude Castelli – Il rischio caos è costante”.

Un problema che non riguarda solo la statale Regina. Difficoltà pressoché quotidiane anche a Como, in particolare per il cantiere sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso e sul lungolago. Oggi, dopo la giornata di festa e la conseguente chiusura della dogana, ennesima giornata difficile anche sulla viabilità ordinaria, in particolare nella zona di via Bellinzona.