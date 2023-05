Elezioni a San Siro, è sfida a due tra i candidati sindaco Mappa e Meregalli. A contendersi la fascia tricolore sono Nicola Mappa e Sergio Meregalli, entrambi a capo di una lista civica.

Mappa, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e alla Manutenzione del Patrimonio e Servizi, prende il testimone dal sindaco uscente Claudio Raveglia. E’ candidato sindaco con la civica “San Siro libertà è partecipazione”. Tra gli obiettivi: territorio, turismo e ancora sociale. “Dobbiamo migliorare la scuola avviando le forniture relative all’informatica e alle nuove tecnologie – spiega il candidato Mappa – Abbiamo inoltre dei progetti in sospeso, avviati durante gli ultimi cinque anni come la palestra e l’illuminazione pubblica per riqualificare il lungolago”. Tra le priorità del paese figurano gli interventi per la stabilizzazione di alcuni versanti rocciosi. “Dobbiamo mettere in sicurezza le strade del territorio”, conclude Mappa.



A sfidarlo è Sergio Meregalli, architetto, per due mandati sindaco di Sant’Abbondio e vicesindaco del paese sotto l’amministrazione guidata da Alberto Mazza. Candidato sindaco con la lista civica “Uniti per San Siro”. “Occorre rilanciare il paese, serve maggior socialità, onestà e soprattutto condivisione con le persone per la scelta dei progetti più importanti che l’amministrazione vuole intraprendere”, spiega il candidato Meregalli. “In questo momento le priorità sono molteplici – aggiunge – Lavorare da subito sul sociale facendo riavvicinare i cittadini al comune e poi – conclude Meregalli – puntare su parcheggi e opere pubbliche”.