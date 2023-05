Tutto è iniziato in via IV novembre ad Alzate Brianza. Una via molto trafficata, una zona abitata. E’ dove un ragazzo ha denunciato di essere stato aggredito sabato notte. Secondo il racconto, un uomo lo avrebbe assalito alle spalle per rubargli il cellulare. Tutto sarebbe successo mentre il ragazzo appunto ritornava a casa dopo una serata passata con gli amici. La denuncia, fatta ai Carabinieri ha però condotto in un altro luogo. A neanche due chilometri dalla via dove il ragazzo vive e come detto, dove era quando è stato sorpreso dal malvivente, si trova un altro luogo. Più nascosto. Sicuramente meno attraversato dal traffico dei veicoli.

Grazie agli strumenti di localizzazione e all’aiuto dei Carabinieri il cellulare del ragazzo è stato ritrovato qui in via Carbusate ad Alzate Brianza una zona abbandonata, costellata di cascine lasciate all’usura del tempo e secondo qualcuno anche una zona che si presta al bivacco. Quando si guarda all’interno delle finestre delle cascine abbandonate si vede un po’ di tutto. Spuntano delle scarpe, montagne di rifiuti. Un camino e della cenere, forse la prova di un fuoco acceso di recente. Insomma viene da pensare che sotto questi tetti pericolanti qualcuno possa anche aver trovato riparo. E alla luce di tutto ciò. Di fronte all’evidente degrado della via e alle ipotesi che le strutture diroccate diventino anche un nascondiglio per chi vive ai margini della società e della legalità, i residenti di Alzate si aspettano dunque risposte dall’amministrazione.