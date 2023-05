Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Cernobbio è sfida tra quattro candidati alla guida di quattro liste civiche. Il comune affacciato sul Lago di Como, meta turistica e sede di numerosi eventi politici, sportivi, fieristici, è chiamato a rinnovare sindaco e consiglio comunale.

Il sindaco uscente Monti con “Cernobbio in testa”



Resta in corsa il sindaco uscente, Matteo Monti, con la lista “Cernobbio in testa”. Sicurezza e viabilità con l’ampliamento della videosorveglianza e la realizzazione del Piano urbano del traffico sono soltanto alcuni dei punti al centro del programma elettorale presentato nei giorni scorsi. Tra le priorità anche lo sviluppo del territorio e del turismo. In questa direzione tra gli obiettivi: portare avanti la riqualificazione del lungolago e la valorizzazione del parco di Villa Erba.

L’ex sindaco Saladini con “Progetto Cernobbio”

Tra gli sfidanti l’ex primo cittadino Simona Saladini, con “Progetto Cernobbio” che vuole ripartire dal piano della sosta e dalla riqualificazione urbana. Altro elemento ribadito durante la presentazione è la necessità di bilanciare e far convivere le necessità dei residenti con quelle dei turisti. E più in generale con gli eventi che si svolgono sul territorio. Tra gli obiettivi la volontà di coinvolgere di più le frazioni e ricucire il tessuto sociale dalla riva alla montagna.

Gazzola candidato con “Cernobbio futura”

Alla guida della lista “Cernobbio futura” c’è il candidato sindaco Andrea Michele Gazzola. Il programma parte dalle opere urbanistiche e da alcuni interventi in particolare quali: lo svincolo dopo il Pizzo, un silos auto all’entrata del paese, il recupero delle ex scuole medie e dell’ex cinema Volta. E poi ancora – si legge – una più attenta gestione e manutenzione dei borghi storici e delle frazioni, un piano parcheggi diverso da quello attuale e la riduzione del flusso di traffico che attraversa la città.

Bianchi candidata con “Tu a Cernobbio”

In corsa per la poltrona di primo cittadino anche Emilia Bianchi con la lista “Tu a Cernobbio” che già nel logo evidenzia i principi che muovono il lavoro della squadra: “Comunità, ambiente, cambiamento”. Servizi alla persona, garantendo una risposta capillare ai bisogni dei più fragili, mobilità sostenibile e la messa in sicurezza e la tutela del territorio sono le priorità ribadite nel corso della presentazione. Tra i progetti da portare avanti un autosilo sul retro del comune a impatto zero.