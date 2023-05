Le limitazioni per i mezzi pesanti e i bus turistici sulla Statale Regina potrebbero entrare in vigore in concomitanza con il ponte dell’ascensione e forse già il 18 maggio.

Questo – almeno – l’auspicio del prefetto di Como, Andrea Polichetti, che sin dalla prima riunione del tavolo di coordinamento di giovedì scorso aveva annunciato risposte rapide alle proposte presentate per cercare di risolvere i ben noti problemi di traffico sulla strada del lago, soffocata quotidianamente da disagi e code. Le novità – in sintesi bus turistici a senso unico e mezzi pesanti solo di notte saranno operative soltanto dopo una capillare operazione di informazione sul territorio e in primis alle categorie interessate.



La bozza dell’ordinanza dell’Anas è approdata nelle scorse ore sul tavolo del prefetto e si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. “Procede l’analisi della polizia stradale, della polizia locale di Tremezzina e dell’Anas che stanno definendo alcuni aspetti tecnici”. Ha spiegato Polichetti. “Conto di avere domani il documento definitivo per vederlo adottato entro il fine settimana. Adottarlo non significa farlo entrare in vigore – chiarisce – perché servono le opportune operazioni di informazione. Pannelli, segnaletica, abbiamo bisogno di predisporre un’azione capillare per arrivare a tutti. Non escludo di coinvolgere le associazioni di categoria. Operazioni che inevitabilmente ci portano a mettere in conto ancora qualche giorno. Dovremmo attendere la fine della prossima settimana per vedere entrare in vigore le misure. Il mio auspicio è di attuarle per il 18 maggio e quindi per i flussi turistici che si metteranno in moto nel ponte dell’Ascensione” conclude il prefetto. In base a quanto trapelato – ma gli ultimi dettagli si stanno giocando proprio su questo – ad essere coinvolti dovrebbero essere i mezzi di lunghezza superiore agli 11 metri. I provvedimenti prevedono per i bus turistici di questa dimensione, nella tratta Colonno-Tremezzina, di percorrere la statale Regina solo in direzione Como-Colico. Mentre i mezzi pesanti potranno circolare solamente di notte.