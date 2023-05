Contrasto al lavoro irregolare, controlli a tappeto della guardia di finanza sull’intero territorio provinciale. Negli ultimi giorni, le fiamme gialle hanno scoperto 21 persone che prestavano servizio in nero e 4 con una posizione non regolare. I problemi maggiori sono emersi nel settore della ristorazione.

I finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco hanno effettuato controlli in bar e ristoranti a Limido Comasco, Veniano e Rovellasca. Accertata la presenza nei locali di 8 lavoratori completamente in nero italiani e uno di origine turca.

I controlli

Verifiche anche sul territorio di competenza dei finanzieri della compagnia di Erba. Tra Arosio, Cantù e Inverigo hanno riscontrato la presenza di 2 lavoratori in nero e 2 irregolari, tutti di nazionalità italiana, impiegati in attività di ristorazione e bar.

I controlli sono proseguiti, in sinergia con i militari del gruppo Como, anche nelle altre zone della provincia lariana. In particolare, a San Fermo della Battaglia, Brunate e a Casnate con Bernate. Nel corso degli interventi ispettivi, sono stati individuati, 10 lavoratori in nero: 8 italiani, uno del Mali e uno di nazionalità bengalese, oltre a due irregolari, un italiano e un cingalese.

I provvedimenti

Per otto dei locali nei quali sono stati trovati lavoratori in nero è stato chiesto all’ispettorato territoriale del lavoro di Como un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10% dei lavoratori presenti al momento del controllo era irregolare. La sospensione sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a sanare la posizione del personale in servizio e a pagare le sanzioni previste.

I controlli delle fiamme gialle proseguiranno in modo capillare sull’intero territorio per arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nel rispetto della legge e dei lavoratori. Gli irregolari, ricordano le fiamme gialle, non vedono riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa con gravissime conseguenze.