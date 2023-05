Como. Intervento di soccorso urgente dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte a Como all’uscita della Pedemontana incrocio con la rotonda di via Platone. I pompieri sono intervenuti su richiesta della Polizia stradale per la messa in sicurezza di in veicolo coinvolto in incidente stradale senza feriti ma con una perdita importante di GPL. I vigili del fuoco hanno intercettato la valvola del serbatoio del gas mettendo in sicurezza lo scenario incidentale.

Altro intervento analogo, sempre poco dopo la mezzanotte a Como in viale Innocenzo. Questa volta su segnalazione della Polizia locale per la messa in sicurezza di una vettura che è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica danneggiandolo seriamente. Nessun ferito, ingenti danni alla macchina ed al palo della luce. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e in collaborazione con personale Enel alla messa in sicurezza del palo danneggiato.

In posto polizia locale Como per regolamentare il traffico e i rilievi del caso. Qualche disagio alla viabilità nonostante l’ora per via della chiusura della strada nelle fasi di messa in sicurezza e rimozione del veicolo. Illesi gli occupanti del veicolo.