Per ogni occasione c’è un meme adatto a strappare un sorriso. E proprio i meme, i contenuti che si diffondono in modo virale su internet, immagini o video accompagnati da una didascalia divertente che gli utenti condividono sui social network, sono i protagonisti del nuovo appuntamento ideato da Etv, “Mememe”.

Una pillola di 60 secondi in cui vengono raccolti i meme più ironici, dissacranti, divertenti, accuratamente selezionati dalla rete. I temi sono i più svariati, dalla politica allo sport, dallo spettacolo alla cultura. Tutto può essere racchiuso in una vignetta. Facce assurde, espressioni irresistibili, che a volte rispecchiano esattamente la situazione o le sensazioni che si provano in un determinato momento. Per questo i meme impazzano soprattutto nei messaggi in rete. Perché esprimono ciò che a volte non si riesce a scrivere a parole.

Espansione Tv da lunedì 22 maggio propone quattro appuntamenti quotidiani, dal lunedì al sabato, alle 12.50, alle 20, alle 21.30 e alle 23, dopo le edizioni del telegiornale. La domenica, invece, alle 11.40 in onda il meglio dei contributi proposti durante la settimana.

Non solo sui social, dunque. I meme si possono trovare anche in tv. Dal 22 maggio in onda quattro appuntamenti quotidiani con “Mememe”, il nuovo programma di Espansione Tv.