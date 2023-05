Brunate. Cede un muretto, cade un ragazzo di 17 anni. Attimi di paura ieri sera intorno alle 22. Il 17enne, che si trovava con un gruppo di amici, è caduto per qualche metro lungo la riva in via alle Vigne a Brunate dopo che un muretto è crollato facendo precipitare anche la strada su cui il ragazzo si trovava in quel momento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli specialisti dei vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale che hanno recuperato il diciassettenne e lo hanno affidato ai sanitari del 118 per un trasporto in ospedale, in codice giallo, media gravità. Fortunatamente il ragazzo non è in gravi condizioni.