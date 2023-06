Due incidenti questa mattina a poca distanza l’uno dall’altro. In entrambi i casi coinvolti una auto e una moto.

Il primo intorno alle 7.30 in via Asiago a Tavernola. Coinvolti un 54enne e un 24enne. Il bilancio parla di un ferito portato in codice giallo (quindi media gravità) all’ospedale Sant’Anna. E sempre al presidio di San Fermo della Battaglia è stato portato un 25enne rimasto coinvolto in un altro incidente avvenuto poco dopo le 7.45 a poca distanza, in via per Cernobbio. Le sue condizioni sono gravi, è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i vigili del fuoco perché in seguito allo schianto la moto ha preso fuoco. Le fiamme sono state spente, in un primo momento, dall’autista di un bus turistico che era di passaggio.

Inevitabili le conseguenze sul traffico della zona in orario di punta.