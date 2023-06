Giornata di open day per la Casa di Comunità di via Napoleona a Como con incontri aperti al pubblico ad ingresso libero, ambulatori dedicati alle vaccinazioni, test della glicemia, misurazione della pressione arteriosa, saturimetria, screening per l’epatite C.

In mattinata gli incontri sulle cure domiciliari, sulle misure di welfare, sullo stile di vita. E poi ancora momenti dedicati alle malattie sessualmente trasmissibili.

Presentati, inoltre, i servizi e le attività dei consultori familiari. Al centro vaccinale al terzo piano è stato possibile sottoporsi gratuitamente e senza appuntamento ad alcune vaccinazioni. Positivo il bilancio della giornata.

Giuseppe Carrano, direttore del Distretto Como-Campione d’Italia di Asst Lariana e responsabile della Casa di Comunità esprime soddisfazione. “Abbiamo visto molti cittadini e svolto numerose prestazioni” ha chiarito.



La Casa di Comunità è la struttura prevista dalla riforma sanitaria regionale per la presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche o fragili; insieme alle prestazioni sanitarie offre servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. Attraverso il Punto Unico di Accesso (Pua), in particolare, il cittadino trova accoglienza, informazioni e orientamento rispetto al proprio bisogno.